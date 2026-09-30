Haberler Yaşam Haberleri Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı!
Giriş Tarihi: 30.09.2026 09:56 Son Güncelleme: 30.09.2026 10:33

Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı!

Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının tarihi, başlama saati ve yayıncı kuruluşu netleşti. Lig aşamasının 2. haftasında oynanacak mücadelede iki ekip Villa Park’ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler için maçın yayın detayları belli oldu.

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Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında İngiltere'de Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Avrupa'daki mücadelesini sürdüren sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda puan arayacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve takımların olası 11'leri futbolseverlerin gündeminde.

ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Birmingham'daki Villa Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 22.00 olarak belirlendi.

ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT 1 üzerinden canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler mücadeleyi herhangi bir ücretli yayın platformuna ihtiyaç duymadan takip edebilecek.

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FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ 8 MAÇLIK FİKSTÜRÜ

Sarı-lacivertli ekibin Devler Ligi lig aşamasındaki 8 haftalık maç takvimi:

14 Ekim 2026 (22.00): Aston Villa - Fenerbahçe

20 Ekim 2026 (19.45): Fenerbahçe - Slavia Prag

4 Kasım 2026 (20.45): Fenerbahçe - Liverpool

25 Kasım 2026 (23.00): Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

9 Aralık 2026 (23.00): LASK - Fenerbahçe

20 Ocak 2027 (20.45): Fenerbahçe - Villarreal

27 Ocak 2027 (23.00): Atletico Madrid - Fenerbahçe

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı!
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