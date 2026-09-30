Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı!

ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT 1 üzerinden canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler mücadeleyi herhangi bir ücretli yayın platformuna ihtiyaç duymadan takip edebilecek.