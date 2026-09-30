Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında İngiltere'de Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Avrupa'daki mücadelesini sürdüren sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda puan arayacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve takımların olası 11'leri futbolseverlerin gündeminde.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Birmingham'daki Villa Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 22.00 olarak belirlendi.
Sarı-lacivertli ekibin Devler Ligi lig aşamasındaki 8 haftalık maç takvimi:
14 Ekim 2026 (22.00): Aston Villa - Fenerbahçe
20 Ekim 2026 (19.45): Fenerbahçe - Slavia Prag
4 Kasım 2026 (20.45): Fenerbahçe - Liverpool
25 Kasım 2026 (23.00): Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
9 Aralık 2026 (23.00): LASK - Fenerbahçe
20 Ocak 2027 (20.45): Fenerbahçe - Villarreal
27 Ocak 2027 (23.00): Atletico Madrid - Fenerbahçe