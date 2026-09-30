Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı! Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 2. hafta karşılaşmasında Barcelona ile oynayacağı maç için hazırlıklar sürüyor. İki takımın karşılaşacağı mücadelenin tarihi, başlama saati ve yayıncı kuruluşu belli oldu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstüründe Barcelona maçının yanı sıra diğer karşılaşmalar da yer alıyor.