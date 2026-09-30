Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı! Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 30.09.2026 10:28 Son Güncelleme: 30.09.2026 10:33

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı! Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında Barcelona’yı İstanbul’da ağırlayacak. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündeminde. İşte Galatasaray - Barcelona maçına ilişkin merak edilen yayın bilgileri.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı! Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 2. hafta karşılaşmasında Barcelona ile oynayacağı maç için hazırlıklar sürüyor. İki takımın karşılaşacağı mücadelenin tarihi, başlama saati ve yayıncı kuruluşu belli oldu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstüründe Barcelona maçının yanı sıra diğer karşılaşmalar da yer alıyor.

GALATASARAY- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasında Galatasaray, 2. hafta maçında Barcelona'yı konuk edecek. 13 Ekim 2026 Salı günü RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

GS BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin en çok araştırdığı yayın kanalı konusu netlik kazandı. Galatasaray - Barcelona karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak sporseverlerle buluşacak.

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GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ 2026 - 2027

13 Ekim | Galatasaray - Barcelona 22.00

21 Ekim | Lille - Galatasaray 19.45

3 Kasım | Galatasaray - Stuttgart 20.45

24 Kasım | Galatasaray - Aston Villa 20.45

8 Aralık | AEK - Galatasaray 23.00

19 Ocak | Galatasaray - Feyenoord 20.45

27 Ocak | PSG - Galatasaray 23.00

Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı!

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı! Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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