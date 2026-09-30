Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı! Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 2. hafta karşılaşmasında Barcelona ile oynayacağı maç için hazırlıklar sürüyor. İki takımın karşılaşacağı mücadelenin tarihi, başlama saati ve yayıncı kuruluşu belli oldu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstüründe Barcelona maçının yanı sıra diğer karşılaşmalar da yer alıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasında Galatasaray, 2. hafta maçında Barcelona'yı konuk edecek. 13 Ekim 2026 Salı günü RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
13 Ekim | Galatasaray - Barcelona 22.00
21 Ekim | Lille - Galatasaray 19.45
3 Kasım | Galatasaray - Stuttgart 20.45
24 Kasım | Galatasaray - Aston Villa 20.45
8 Aralık | AEK - Galatasaray 23.00
19 Ocak | Galatasaray - Feyenoord 20.45
27 Ocak | PSG - Galatasaray 23.00