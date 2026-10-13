Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde kritik randevu

İngiltere'de oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde gözler iki takımın sahaya çıkacağı kadrolara ve mücadeleden alınacak sonuca çevrildi. İşte Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin merak edilen ayrıntılar.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. İngiltere'nin Birmingham kentindeki Villa Park'ta gerçekleştirilecek mücadelede Fenerbahçe, deplasmanda sahaya çıkacak.
Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kružliak yönetecek.
Aston Villa-Fenerbahçe maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor. Futbolseverler karşılaşmayı televizyondan ve TRT'nin resmî dijital yayın platformları üzerinden takip edebilecek. Yayın öncesinde güncel yayın akışının kontrol edilmesi öneriliyor.
Fenerbahçe, lig aşamasının ilk haftasında sahasında İtalya temsilcisi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Aston Villa ise ilk maçında Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler, İngiltere deplasmanından alacağı sonuçla lig aşamasındaki puanını artırmayı amaçlıyor. Aston Villa ise kendi sahasında kazanarak ikinci haftayı avantajlı kapatmak istiyor.