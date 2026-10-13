Haberler Yaşam Haberleri Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde kritik randevu
Giriş Tarihi: 13.10.2026 11:37 Son Güncelleme: 13.10.2026 11:38

Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde kritik randevu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, deplasmanda oynayacağı mücadelede puan ya da puanlar alarak Avrupa arenasındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

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Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde kritik randevu
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İngiltere'de oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde gözler iki takımın sahaya çıkacağı kadrolara ve mücadeleden alınacak sonuca çevrildi. İşte Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin merak edilen ayrıntılar.

ASTON VİLLA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. İngiltere'nin Birmingham kentindeki Villa Park'ta gerçekleştirilecek mücadelede Fenerbahçe, deplasmanda sahaya çıkacak.

ASTON VİLLA-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kružliak yönetecek.

ASTON VİLLA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Fenerbahçe maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor. Futbolseverler karşılaşmayı televizyondan ve TRT'nin resmî dijital yayın platformları üzerinden takip edebilecek. Yayın öncesinde güncel yayın akışının kontrol edilmesi öneriliyor.

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FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ İLK MAÇINDA NE OLDU?

Fenerbahçe, lig aşamasının ilk haftasında sahasında İtalya temsilcisi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Aston Villa ise ilk maçında Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, İngiltere deplasmanından alacağı sonuçla lig aşamasındaki puanını artırmayı amaçlıyor. Aston Villa ise kendi sahasında kazanarak ikinci haftayı avantajlı kapatmak istiyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde kritik randevu
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