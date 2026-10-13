Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde kritik randevu

ASTON VİLLA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Fenerbahçe maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor. Futbolseverler karşılaşmayı televizyondan ve TRT'nin resmî dijital yayın platformları üzerinden takip edebilecek. Yayın öncesinde güncel yayın akışının kontrol edilmesi öneriliyor.