Haberler Yaşam Haberleri Astrolojide 7. Ev Nedir? 7. Ev Konuları Neler, Neyi Temsil Ediyor?
Giriş Tarihi: 28.12.2023 13:37 Son Güncelleme: 28.12.2023 13:38

Astrolojide 7. Ev Nedir? 7. Ev Konuları Neler, Neyi Temsil Ediyor?

Gök cisimlerinin ve astronomik fenomenlerin, insanların karakteri ve kaderi üzerindeki etkisini konu alan bir uygulamadır. Astrolojiye göre herkesin bir doğum haritası vardır ve bu haritada 12 ev bulunur. Bahsi geçen evlerin her biri farklı konuları temsil eder. Astrolojide 7. ev nedir, 7. ev konuları neler, neyi temsil ediyor gibi soruların cevapları, ilgililerinin dikkatini çeker.

Astrolojide 7. Ev Nedir? 7. Ev Konuları Neler, Neyi Temsil Ediyor?

"Astro" ve "logos" kelimelerinden türetilen astroloji, yıldız ve bilgi anlamında kullanılır. Gök cisimlerinin hareketlerini ve göreceli konumlarını inceleyen astrologlar, canlı ya da cansız varlıkların bu durumlardan nasıl etkileneceğini araştırır. Astrolojide her evin temsil ettiği çeşitli konular bulunur. Bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri 7. evdir. Astrolojide 7. ev nedir, 7. ev konuları neler, neyi temsil ediyor sorularının yanıtı oldukça önemlidir.

Astrolojide 7. Ev Nedir?

Astrolojide yedinci ev, doğum haritasında batı ufkunda bulunur. Birinci evin karşısında yer alan bu ev, insanlarla birebir karşılaşmaları içerir. En yakın arkadaşınız, partneriniz ya da düşmanınız 7. evde temsil edilir. Ayrıca sözleşmeler, müzakereler de bu evde yer alır. Bazı insanlar bu evin aynı zamanda ölümle ilgili olduğunu da söyler. Bunun nedeni ise güneş batarken, ufkun altında kaybolduğu yerin yedinci eve denk gelmesidir.

Astrolojide 7. ev, evlilik ve sorumlulukların üzerinde tartışıldığı, tavizler verildiği bir yerdir. Aşkın bulunduğu ve zorluklarla yüzleşildiği bir ev olduğu için umutsuzluğa kapılanabilecek bir yer olarak da görülür.

Astrolojide 7. Ev Konuları Nelerdir?

7. ev, ortaklık evi olarak bilinir. Bazı astrologlara göre evlilik kutusu olarak anılan bu ev, karşılıklı ve birebir dinamiklerle ilgilenir. Romantik, ticari ve hatta düşmanca ilişkiler, astroloji alanında bu evinin konu kapsamı içinde yer alır. Yedinci ev içerisinde yer alan her gezegen, farklı durumları temsil eder.

Detayları ise kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • 7. evde yer alan Güneş, ilişki kurmaya isteklidir.
  • 7. evdeki Ay, duygusal ilişkiler kurabilir.
  • 7. evdeki Merkür, doğum haritasının faydalı bir konumu olarak bilinir.
  • 7. evdeki Venüs, ilişkilerde zevk almayı önemser.
  • 7. evdeki Mars ile kurulan ilişkilere güç mücadelesi hakimdir.
  • 7. evdeki Jüpiter, kurduğu ilişkilerde özgür olmak ister.
  • 7. evdeki Satürn'ün kurduğu ilişkilerinde ciddiyet söz konusudur.
  • 7. evdeki Uranüs'ün, ilişkilerinde kapana kısılmışlık sendromu vardır.
  • 7. evdeki Neptün'ün kurduğu ilişkiler fedakârlık üzerine olur.
  • 7. evdeki Plüton ise kurduğu ilişkilerde oldukça şüphecidir.

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Astrolojide 7. Ev Nedir? 7. Ev Konuları Neler, Neyi Temsil Ediyor?
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