"Astro" ve "logos" kelimelerinden türetilen astroloji, yıldız ve bilgi anlamında kullanılır. Gök cisimlerinin hareketlerini ve göreceli konumlarını inceleyen astrologlar, canlı ya da cansız varlıkların bu durumlardan nasıl etkileneceğini araştırır. Astrolojide her evin temsil ettiği çeşitli konular bulunur. Bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri 7. evdir. Astrolojide 7. ev nedir, 7. ev konuları neler, neyi temsil ediyor sorularının yanıtı oldukça önemlidir.

Astrolojide 7. Ev Nedir?

Astrolojide yedinci ev, doğum haritasında batı ufkunda bulunur. Birinci evin karşısında yer alan bu ev, insanlarla birebir karşılaşmaları içerir. En yakın arkadaşınız, partneriniz ya da düşmanınız 7. evde temsil edilir. Ayrıca sözleşmeler, müzakereler de bu evde yer alır. Bazı insanlar bu evin aynı zamanda ölümle ilgili olduğunu da söyler. Bunun nedeni ise güneş batarken, ufkun altında kaybolduğu yerin yedinci eve denk gelmesidir.

Astrolojide 7. ev, evlilik ve sorumlulukların üzerinde tartışıldığı, tavizler verildiği bir yerdir. Aşkın bulunduğu ve zorluklarla yüzleşildiği bir ev olduğu için umutsuzluğa kapılanabilecek bir yer olarak da görülür.

Astrolojide 7. Ev Konuları Nelerdir?

7. ev, ortaklık evi olarak bilinir. Bazı astrologlara göre evlilik kutusu olarak anılan bu ev, karşılıklı ve birebir dinamiklerle ilgilenir. Romantik, ticari ve hatta düşmanca ilişkiler, astroloji alanında bu evinin konu kapsamı içinde yer alır. Yedinci ev içerisinde yer alan her gezegen, farklı durumları temsil eder.

Detayları ise kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir: