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Giriş Tarihi: 18.4.2025 17:30 Son Güncelleme: 18.4.2025 17:43

Astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'te meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan, Karacabey’de düzenlenen törenle toprağa verildi.

AYHAN FİDAN
Astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Edinilen bilgilere göre, Siirt 3'üncü Komando Tugayı Komutanlığı'nda görevli olan Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Beyhan'ın ani vefatı, silah arkadaşları ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bir uğurlama töreni düzenlenerek memleketi Karacabey'in Beylik Mahallesi'ne gelmişti.

Siirt 3'üncü Komando Tugayı Komutanlığı'nda görev yapan ve geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan'ı, Beylik Mahallesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Karacabey İlçe Jandarma Komutanı. J. Bnb. Mahir Yağmur, ailesi, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Astsubay son yolculuğuna uğurlandı
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