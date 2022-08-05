Aşure Günü ne zaman, hangi gün? Diyanet takvimi ile 2022 Aşure Günü tarihi ve Muharrem ayının 10. günü

Aşure Günü ne zaman sorusu gündemdeki yerini koruyor. Diyanet takvimi ile duyurulan Muharrem ayı günleri içinde idrak edilecek özel gün Kerbela olayı ile ilişkilendiriliyor. Aşure Günü tarihi başlangıcından bitişine kadar aşureler pişecek ve oruç tutulup namaz kılınacak. Peki, 2022 Aşure günü ne zaman, hangi güne denk geliyor, ne zaman başlar ve biter? İşte, muharrem ayının 10. Günü…