Aşure Günü ne zaman, hangi gün? Diyanet takvimi ile 2022 Aşure Günü tarihi ve Muharrem ayının 10. günü

Aşure Günü ne zaman sorusu gündemdeki yerini koruyor. Diyanet takvimi ile duyurulan Muharrem ayı günleri içinde idrak edilecek özel gün Kerbela olayı ile ilişkilendiriliyor. Aşure Günü tarihi başlangıcından bitişine kadar aşureler pişecek ve oruç tutulup namaz kılınacak. Peki, 2022 Aşure günü ne zaman, hangi güne denk geliyor, ne zaman başlar ve biter? İşte, muharrem ayının 10. Günü…
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2022?
Muharremin onuncu gününe denk gelen Aşure Günü bu yıl 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününe denk geliyor.
Az bir zaman kalan gün için aşure tarifi araştırmaları hız kazandı.
AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Soruya Diyanet tarafından verilen yanıt şöyle:
Muharrem ayının onuncu gününe, Aşûre günü denmektedir. Resûlûllah (s.a.s.), "Aşûre günü orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını umarım" (Tirmizî, "Savm", 47) buyurarak, bu günde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Hz. Peygamber döneminde Yahudiler, sadece Muharrem ayının 10. gününde oruç tuttuklarından, onların davranışlarına benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek tutulması uygundur.
MUHARREM AYINDA NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?
Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.
Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).