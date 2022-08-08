Muharrem ayının 10. Günü bilindiği üzere bugün idrak ediliyor. Bugünün en önemli yanı ise Aşure günü olması. Oldukça kolay gibi görünen bu tatlıyı yaparken bazı püf noktalara dikkat etmekte de fayda var. Sizler için en lezzetli aşure tarifini bu başlık altında derledik. Peki, Aşure nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte en lezzetli ve en güzel aşure tarifi, yapılışı ve malzemeleri...
AŞURE YAPILIŞI
Aşure Malzemeleri:
• 500 gram buğday
• 1 su bardağı kuru fasulye
• 1/2 su bardağı nohut
• 1 çay bardağı kuru üzüm
• 10 adet kuru kayısı
• 10 adet kuru incir
• 1 paket vanilya
• 1/2 su bardağı fındık
• 1 adet orta boy elma
• 4 adet karanfil
• 1,5 su bardağı toz şeker
• 5 su bardağı sıcak su
• 1 su bardağı süt
• 1 adet nar
• 1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
• 1 yemek kaşığı tarçın
AŞURE NASIL YAPILIR?
Öncelikle aşure malzemelerinde özellikle dikkat etmeniz gereken noktalar var. Eğer aşure yapımına karar verdiyseniz aşure malzemelerinde kullanılacak ürünlerin bazılarının bir gece önceden ıslatılmış olması gerekir.
Aşurelik buğdayı, nohudu ve fasulyeyi bir gece önceden ıslatarak aşure yapacağınız gün hazır hale getirmiş olmalısınız. Bu tarifte dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da aşure tarifinde bahsettiğimiz 1 su bardağı ölçüsü, klasik olarak evlerde kullanılan 200 ml'lik su bardağına denk gelmektedir.
Bir gece önceden ıslatılan aşurelik buğday, fasulye ve nohudu süzünüz. Daha sonra aşurelik buğdayı düdüklü tencereye alın.
Düdüklüye koyulan aşurelik buğdaya 2 litre su ekleyip kaynatalım. Düdüklü tencerenin düdüğü öttükten sonra 25 dakika daha pişirmeye devam edin ve aşurelik buğdayınız piştikten sonra pişme suyu ile birlikte büyük bir tencereye alın.
Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru inciri küçük küçük doğrayın ve 30 dakika suyun içinde bekletin.
Büyük bir tencereye aldığınız aşurelik buğdayınızın altını kısık ateşte açın ve orada pişirmeye devam edin.
Boşta kalan düdüklüye bir gece önceden ısladığınız fasulye ve nohudu alın ve üzerine 2 litre su ekleyip kaynatın. Düdük ötmeye başladıktan sonra 30 dakika daha pişirin ve süre tamamlandığında suyu ile beraber aşurelik buğdayın olduğu tencereye ekleyin.
Nohut ve fasulyeniz pişerken portakalınızı sıkın ve kabuklarını ufak halde doğrayarak kabukları da yarım saat boyunca başka bir tencere haşlayın.
Daha sonra nohut, fasulye ve buğdayın olduğu tencerenizin içine suda beklettiğiniz üzüm, kayısı ve inciri aynı zamanda portakal suyu ve kaynattığınız portakal kabuklarını da ekleyiniz.
Tüm karışımı kısık ateşte 20 dakika arada karıştırarak pişirin.
Aşureniz yavaş yavaş koyulaşacak ve kıvam almaya başlayacaktır. Kıvamı koyulaşınca şekeri de ekleyip arada karıştırarak 20 dakika daha pişirin.
O sırada şeker de eriyecektir ve aşureniz pişmiş olacaktır.
Hazır olan aşurenizi servis tabaklarına alın ve üzeri hafif kabuk bağlayıp soğuduğunda kırık fındık, ceviz parçaları ve nar ile aşurenizi süsleyerek servis edebilirsiniz.
AŞURE PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI
Mümkünse "aşure tenceresi" denen büyük tencerelerden kullanmaya çalışın. Eğer evinizde böyle bir tencere yoksa, geç ısınan, ağzı geniş ve yayvan bir tencere de işinizi görecektir. Öte yandan aşurenin içine konacak malzemelerin bir gece önceden ıslatılarak iyice yumuşatılması gerekir. Aksi takdirde aşurenin içindeki bakliyatlar, meyveler ve diğer malzemeler birbirine yeterince karışmaz, aşurenin kıvamı tutmaz.
Aşure pişirmek sabır istiyor. Büyük bir tencere aşureyi pişirme süresi 2 saat civarındadır. Bu süre içine eklediğiniz malzemelere göre değişkenlik gösterebilir. Aşurenin piştiğini anlamanın en doğru yolu suyunun yoğunluğuna ve rengine bakmaktır. Muhallebi kıvamına gelen aşurenizi ocaktan indirebilirsiniz.