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Giriş Tarihi: 16.4.2025 22:13

At ekip aracına girdi: 1’i ağır, 2 polis yaralandı!

Gaziantep'te, sivil polis aracı aniden yola fırlayan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle at polis aracının ön camından içeri girdi ve aldığı darbe ile telef oldu. Öte yandan yaralanan polis memurları hastaneye kaldırılırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA
At ekip aracına girdi: 1’i ağır, 2 polis yaralandı!

Kaza, Gaziantep'te meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki sivil polis aracı, aniden yola fırlayan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle at polis aracının ön camından içeri girdi. Aldığı darbe ile at ölürken kazada polis memurları Sefa A. ve Ersin B. yaralandı. Polis memurları, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Sefa A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ölen at araçtan vinç yardımıyla çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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At ekip aracına girdi: 1’i ağır, 2 polis yaralandı!
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