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Giriş Tarihi: 5.10.2023 04:37

At sürüsüne çarpan otomobil zincirleme kazaya neden oldu

Düzce’de başı boş at sürüsüne çarpan otomobil zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Olayda 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, 5 atın 3’ü telef oldu 2’si ise yaralandı

İHA
At sürüsüne çarpan otomobil zincirleme kazaya neden oldu

Olay Gölyaka bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce'den Gölyaka istikametine seyir halinde olan D.A. idaresindeki otomobil, aydınlatmanın olmadığı bölgede yolda bulunan başıboş at sürüsüne çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile aynı güzergahta seyir eden 4 araç daha kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, at sürüsüne çarparak zincirleme kaza meydana gelen bölgede yaptığı incelemede 5 atın 3'ünün telef olduğunu 2'sinin ise yaralandığını belirlendi.

Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol kaza yapan araçların ve telef olan atların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Yaralı atlar ise bölgeden kaybolurken, jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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At sürüsüne çarpan otomobil zincirleme kazaya neden oldu
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