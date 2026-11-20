Öğrenciler ayrıca ÖYS ve ATAAOF mobil uygulaması üzerinden de sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor. Belgelerde bulunan karekodlar okutularak sınav binasının açık adresi de görüntülenebiliyor.

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atatürk Üniversitesi 2026-2027 akademik takvimine göre güz yarıyılı ara sınavları 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sınav oturumlarının tarih ve saatleri şöyle: