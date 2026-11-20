Sınava katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerini ATA AÖF'ün resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyerek kendilerine tanımlanan sınav merkezi ve salon bilgilerine ulaşabiliyor. İşte sınav giriş belgesi alma ekranı ile sınav saatine ilişkin detaylar;
ATA AÖF 2026-2027 güz dönemi ara sınavı giriş belgeleri 13 Kasım 2026 tarihinde erişime açıldı. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS), Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) ve ATA AÖF mobil uygulaması üzerinden alabiliyor.
Belgeye erişmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:
Öğrenciler ayrıca ÖYS ve ATAAOF mobil uygulaması üzerinden de sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor. Belgelerde bulunan karekodlar okutularak sınav binasının açık adresi de görüntülenebiliyor.
Atatürk Üniversitesi 2026-2027 akademik takvimine göre güz yarıyılı ara sınavları 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek.
Sınav oturumlarının tarih ve saatleri şöyle:
|
Oturum
|
Tarih
|
Saat
|
1. Oturum
|
21 Kasım 2026 Cumartesi
|
09.30
|
2. Oturum
|
21 Kasım 2026 Cumartesi
|
14.00
|
3. Oturum
|
22 Kasım 2026 Pazar
|
15.00
ATA AÖF 2026-2027 eğitim öğretim yılı akademik takviminde güz ve bahar dönemi sınav tarihleri de açıklandı.
- Güz dönemi final sınavı: 9-10 Ocak 2027
- Güz dönemi bütünleme sınavı: 13-14 Şubat 2027
- Bahar dönemi vize sınavı: 17-18 Nisan 2027
- Bahar dönemi final sınavı: 5-6 Haziran 2027
- Bahar dönemi bütünleme sınavı: 3-4 Temmuz 2027
Sınav tarihlerinde güncelleme yapılabileceğinden öğrencilerin Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.