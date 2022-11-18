ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 ATA AÖF sınavı ne zaman, vize sınav tarihleri belli mi?

Kasım ayında yapılacak olan ATA AÖF vize sınav yerleri bekleniyor. Atatürk Üniversitesi, ATA AÖF bütünleme sınav giriş yerlerinin sınav tarihinden birkaç gün öncesinde duyuruyor. Peki ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır, ATA AÖF sınavı ne zaman, vize sınav tarihleri belli mi? İşte 2022-2023 ATA AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı...
ATA AÖF sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı. ATA AÖF sınav giriş belgeleri, "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. ATA AÖF sistemine kayıtlı olan öğrenciler, T.C kimlik numarası ve şifre bilgileriyle sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktı olarak alabilecek.
2022-2023 eğitim öğretim yılı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi akademik takvimi yayınlandı.
Takvime göre; ATA AÖF ara (vize) sınavları 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, yarıyıl sonu (final) sınavları ise 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak bütünleme sınavlarına katılacak.