Ataşehir Belediyesi’nde çalışanlar iş bıraktı

CHP'li belediyelerde işçilerin mağduriyeti bitmek bilmiyor. İstanbul'da Sarıyer, Bakırköy, Beylikdüzü, Avcılar, Şişli, Kartal, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinin ardından bu kez Ataşehir Belediyesi çalışanları iş bırakı. Belediye yönetimi ile yetkili sendika arasında işçilerin geriye dönük ödemeleri noktasında cuma günü saat 14.00 ve 14.30 olmak üzere iki farklı görüşme gerçekleştirildi. Belediyenin yanıtı olumsuz olunca belediye çalışanları iş bırakma eylemi başlattı. Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ise belediye bahçesinde bekleyen personeli "Hepinizden hesap soracağım" diyerek tehdit ettiği öne sürüldü.