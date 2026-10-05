Ataşehir Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: CHP’li Başkan Vekili dahil 5 şüpheli tutuklandı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 20 Nisan 2026 tarihinde tutuklanan şüphelilerin dijital materyallerinde yapılan incelemeler, etkin pişmanlık kapsamında alınan şüpheli ifadeleri, CİMER ihbarları kapsamında ifadeleri alınan tanıkların beyanları ve rüşvet verdiği belirtilen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda derinleşti.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin HTS ve BAZ kayıtları ile MASAK hesap hareketleri de incelendi. Yapılan incelemelerde, bazı belediye çalışanlarının rüşvet karşılığında yüksek miktarlı Boyner ve Beymen hediye kartları kullandığı ve döviz cinsinden para aldığı tespit edildi. Rüşvet karşılığında yüksek miktarlı hediye kartı aldığı ve döviz cinsinden para verdiği tespit edilen firma sahipleri de belirlendi. Operasyon kapsamında 4 Ekim Cumartesi günü ekipler düğmeye bastı. Aralarında Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş'in de bulunduğu toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

13 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 şüpheli Anadolu adliyesine sevk edildi.

İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER

Savcılık işlemlerinin ardından belediye başkanvekili Murat Güneş,

Eski başkan yardımcısı Leyla Terzi,

Belediye çalışanı Mustafa Anıl Altan,

Ataşehir belediyesi temizlik hizmetleri müdürü Cihan Karakaş,

Pelike İnşaat- aktif ortağı Halim Bak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Belediye başkan yardımcısı Aytekin Şahin, Ekrem Köse, Karademir Grup İnşaat aktif ortağı Yusuf Karademir, Emay Yol Yapı A.Ş. Aktif ortağı Emrah Ayhan, Kiraz Yapı mimarlık aktif ortak Yağmur Kiraz, Belediye çalışanı Gülsüm Aslan, ÇY İnşaat pasif ortağı Ersin Yıldırım, Belediye eski başkan yardımcısı Murat Korkmaz ile ifade sırasında adının geçmesi üzerine şüpheli olarak beyanı alınan Mehmet Mustafa Karademir ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.