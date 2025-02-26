Ataşehir sapığı yakalandı: Alt geçidi kullanan kadınlara kabusu yaşattı!

Ataşehir sapığı tutuklandı | Video

14 KEZ CİNSEL SALDIRI

2020 ile 2025 yıları arasında gerçekleşen 14 adet cinsel saldırı ve cinsel taciz suçunu işleyen şahsın, genellikle sabah ve akşam işe gidiş ve geliş saatlerinde suçları işlediği tespit edildi. Olay yerine yakın bir noktada bulunan otobüs durağına gidiş ve geliş istikametinde bulunan alt geçidi kullanan kadın şahısları hedef alan şüpheli şahsın, cinsel saldırı suçunu işlediği sırada kadın şahısları darp etmeye çalıştığı, darp sırasında kadın şahısların tırnak aralarına giren şüpheli şahsın deri örnekleri, ilgili görevlilerce DNA incelemesine alındı. Alınan geniş güvenlik tedbirleri kapsamında, olay yeri ve çevresinde suç işlenmediği belirlendi, şüpheli şahsın kamufle olmak amacıyla bere ve palto kıyafetleri kullanarak kimliğini gizlemeye çalıştığı tespit edildi.