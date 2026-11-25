İstanbul Ataşehir'de bulunan özel bir üniversitenin çalışması sırasında vinçle kaldırılan 10 adet çelik blok bir anda, üniversitenin hemen yanında bulunan 9 katlı bir binanın otoparkındaki araçların üzerine düştü. Şansı eseri ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı olayda 3 araç zarar gördü. Olay, Ataşehir Küçükbakkalköy Gülseren Sokak üzerinde meydana geldi.

Özel bir üniversitenin çalışması sırasında vinçle kaldırılan 10 adet çelik blok, bir anda üniversitenin hemen yanında bulunan 9 katlı sitenin otoparkındaki araçların üzerine düştü. Şans eseri ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı olayda 3 otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri vinci kullanan kişiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.