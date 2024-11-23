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Giriş Tarihi: 23.11.2024 02:27

Ataşehir'de feci olay! 20'inci kattan düşüp hayatını kaybetti

Ataşehir'de bulunan rezidansın 20'nci katından düşen iki çocuk babası Orhan Aydoğmuş olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

DHA
Ataşehir’de feci olay! 20’inci kattan düşüp hayatını kaybetti

Olay, saat 17.30 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi.

İddiaya göre, rezidansın 20'nci katından düşen kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde düşen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin iki çocuk babası Orhan Aydoğmuş olduğunu tespit ederken, cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ataşehir'de feci olay! 20'inci kattan düşüp hayatını kaybetti
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