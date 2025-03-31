Ataşehir'de film gibi soygun: Olay anı sözleri pes dedirtti! "Abla sakın sesini çıkarma ucunda..."

SES VE GAZ FİŞEKLİ SİLAH KULLANMIŞ



İddianamede şüpheli Halil K.'nın ifadesine de yer verildi. Şüpheli savunmasında üzerine atılı suçu ikrar ederek pişman olduğunu söylediği belirtildi. Ayrıca şüphelinin iş yerinde müştekiye yöneltmiş olduğu silah üzerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen uzmanlık raporuna göre, silahın ve fişeklerin ses ve gaz fişeği atabilen silahlardan olduğunun da altı çizildi.