Haberler Yaşam Haberleri Ataşehir'de kamyonet devrildi
Giriş Tarihi: 2.10.2023 06:14

Ataşehir'de kamyonet devrildi

Ataşehir'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet, virajı alamayarak devrildi. Kamyonet şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.

Ataşehir’de kamyonet devrildi

Kaza, saat 03.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Anadolu Otoyolu bağlantı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, bir yemek firmasına ait Mehmet Emin Bahadur'un kullandığı 34 BOG 358 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi. Kamyonet şoförü Mehmet Emin Bahadur kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri devrilen kamyonet çevresinde incelemelerde bulundu, itfaiye ekipleri ise yangın ihtimaline karşı tedbir aldı. Kamyonet, trafik ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır? | MİLYONER 1 MİLYONLUK SORU
Ermeni model Armine Harutyunyan terör örgütü VoMa’ya katıldı!
Bakan Güler'den terör odaklarına mesaj: O şarkı kulağınızda dursun
Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: TBMM'de yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil anayasa
Harry Potter serisinin ilk iki filminde Dumbledore karakterini canlandıran Richard Harris'in sahip olmasına rağmen unuttuğu, eski bir fotoğrafına bakarken görüp var olduğunu 25 yıl sonra hatırladığı şey hangisidir?
Son dakika haberleri: Beşiktaş deplasmanda kazandı! Kara Kartal, Konyaspor’u 2 golle devirdi…
VERGİSİZ TELEFON SON DURUM: Fiyatlar yarıya iniyor! Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler, yaş sınırı var mı?
Son dakika: İzmir'de deprem!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ataşehir'de kamyonet devrildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA