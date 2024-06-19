Ataşehir’de kaza yapan araç cayır cayır yandı; 3 yaralı

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde ilerleyen H.A.'nın kullandığı 35 ATZ 257 plakalı otomobil, karşı şeritten gelerek dönüş yapan M.D.'nin kullandığı 34 THP 05 plakalı taksi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, otomobil alev alarak yanmaya başladı. Taksi ise aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada araçların içerisinde bulunan 3 kişi çevredekilerin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaraları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri ise yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu bir süre trafiğe kapattı. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımı ile kaldırıldıktan sonra trafik tekrar normal seyrine döndü.

"ARAÇLARDAKİ YARALILARI ÇIKARDIK"

Kazaya tanık olan ve yaralıların yardımına koşan Doğaner Delidağ, "Otomobil, ticari tam sola dönüş yaparken, hızlı bir şekilde gelip taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yola geçti, sonra da zaten otomobil yanmaya başladı. Bu araçlardaki vatandaşları çıkardık biz. Arkadaşların yardımıyla diğer yanan araçtan da diğer kişiyi çıkardık" şeklinde konuştu.