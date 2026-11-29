İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda İ.D. ve E.D. isimli 2 şüphelinin, Ataşehir'de bulunan bir evin kömürlüğünü uyuşturucu maddeleri saklamak amacıyla kullandığı belirlendi.

KOKAİN, ESRAR VE ÜRETİM HAMMADDESİ

28 Kasım'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Evde ve kömürlükte yapılan aramalarda 1 kilo 90 gram marihuana, 1 kilo 300 gram taş kokain, 10,4 gram marihuana ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan 26 kilo 700 gram hammadde bulundu. Ayrıca uyuşturucu paketlemesinde kullanılan çok sayıda kilitli poşet ve 1 cep telefonuna el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.