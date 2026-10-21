Ataşehir’de yangın paniği: Binanın çatısı alevlere teslim oldu!

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör