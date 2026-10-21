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Giriş Tarihi: 21.10.2026 10:51

Ataşehir’de yangın paniği: Binanın çatısı alevlere teslim oldu!

Ataşehir’de 4 katlı binanın çatısında çalışma yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında binanın çatısında hasar meydana geldi.

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DHA Yaşam
Ataşehir’de yangın paniği: Binanın çatısı alevlere teslim oldu!
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Yangın, saat 08.30 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre; binanın çatısında çalışma yapıldığı sırada yangın çıktı. Çatıdaki alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Binada oturanlar tahliye edilirken, ekipler yanan çatıya merdivenle müdahale etti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ATAŞEHİR

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Ataşehir’de yangın paniği: Binanın çatısı alevlere teslim oldu!
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