Ataşehir’de yangın paniği: Binanın çatısı alevlere teslim oldu!

Yangın, saat 08.30 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre; binanın çatısında çalışma yapıldığı sırada yangın çıktı. Çatıdaki alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Binada oturanlar tahliye edilirken, ekipler yanan çatıya merdivenle müdahale etti.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.