Atatürk Barajı’nda güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

İddiaya göre, Şanlıurfa'da Atatürk Barajı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Serdar Bağıran, görev esnasında dengesini bir an kaybederek taşlık bir alana sırtüstü düştü.

Çevredekiler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Serdar Bağıran'a olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen Serdar Bağıran hayatını kaybetti. Bağıran'ın cenazesi otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. polis Olayla ilgili soruşturma başlattı.