Haberler Yaşam Haberleri Atatürk Barajı'nda güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 17.8.2024 20:26 Son Güncelleme: 17.8.2024 20:27

Atatürk Barajı'nda güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Atatürk Barajı sahasında güvenlik görevlisi olarak çalışan Serdar Bağıran iddiaya göre, görevi sırasında bir anda dengesini kaybederek sırtüstü düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Atatürk Barajı’nda güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

İddiaya göre, Şanlıurfa'da Atatürk Barajı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Serdar Bağıran, görev esnasında dengesini bir an kaybederek taşlık bir alana sırtüstü düştü.

Çevredekiler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Serdar Bağıran'a olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen Serdar Bağıran hayatını kaybetti. Bağıran'ın cenazesi otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. polis Olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Atatürk Barajı'nda güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA