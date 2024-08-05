Haberler Yaşam Haberleri Atatürk havalimanında kuş alarmı
Giriş Tarihi: 5.8.2024 21:17 Son Güncelleme: 5.8.2024 21:25

Atatürk havalimanında kuş alarmı

İstanbul Atatürk  Havalimanı'na iniş yapan özel jet pilotunun  kuş sürüsünü fark ederek hava trafik kontrolörlerine konuyla ilgili bilgi verdiği anonslar  dikkat çekti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Atatürk havalimanında kuş alarmı

Pilotla kule arasındaki kuş konuşmalarında kuşların iniş alanına konmasının engellenememesi büyük bir sıkıntıyı gözler önüne serdi. Kayıtlarda, kule görevlisinin pilota "Gerçekten elimizden geleni yapıyoruz, kuş aracın arkasından yeniden konuyor" sözleri duyuldu. Hava trafiğinin olumsuz etkilenmemesi ve uçuş güvenliğinin tehlikeye girmemesi için kuş sürüleriyle ilgili Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmalar sürüyor. Pilotlar hava trafik kontrolörlerini bilgilendirirken, apron görevlileri ise kuş sürelerini pistten uzaklaştırıyor. Dün akşam saatlerinde özel jet pilotu, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kuş sürüleri fark etti. Bunun üzerine uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkeziyle irtibata geçerek durumu bildirdi. O anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.


Pilot: Biliyorum yoruldunuz ama, biz de rapor etmekten yorulduk. Kuş sürüsü içinden indik yine. Kule: Efendim, sizden 5 dakika önce uçak kalktı pisten. Kontroller devam ederken kuşlar yeniden konuyor; ama ben yine rapor edeceğim tekrardan, teşekkürler bir sıkıntı var mı uçakta ? Pilot: İnince kontrol edeceğim zannetmiyorum. Kule: Anlaşıldı efendim beni bilgilendirirseniz sevinirim. Pilot: İndikten sonra oldu yavaşlarken oldu Kule: Anladım efendim, gerçekten elimizden geleni yapıyoruz ama kuş aracının arkasından tekrar konuyor. Pilot: Yok yok, sıkıntı yok sadece bilgi veriyoru" şeklinde gelişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Atatürk havalimanında kuş alarmı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA