Atatürk Üniversitesi’nde öğrencilere ücretsiz iftar ikramı

Atatürk Üniversitesi, Ramazan ayının manevi atmosferini öğrencileriyle paylaşmak ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla ücretsiz iftar organizasyonu düzenliyor. Üniversite yönetimi tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında, merkezi yemekhane ve Edebiyat Fakültesi başta olmak üzere ilçelerde de iftar sofraları kurulacak. Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin Ramazan ayını sıcak bir ortamda ve birlikte geçirebilmeleri için bu organizasyonun gerçekleştirildiği belirtildi. Ramazan boyunca farklı menülerle hizmet verecek olan üniversite, öğrencilerine hafta içi ve hafta sonu iftar imkânı sağlayacak.

"Öğrenci dostu üniversite"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhunun en yoğun yaşandığı bir dönem olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiği, manevi duyguların zirveye ulaştığı müstesna bir zaman dilimidir. Atatürk Üniversitesi olarak öğrencilerimizin bu mübarek ayda bir araya gelip aynı sofrada iftar açabilmeleri için ücretsiz iftar programı düzenliyoruz. Öğrenci dostu bir üniversite olarak onların yanında olmaya devam edeceğiz." Üniversitenin sosyal destek çalışmalarına Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirten Hacımüftüoğlu, bu uygulamanın öğrenciler arasında dayanışmayı güçlendireceğini ve Ramazan'ın bereketini hep birlikte yaşamalarına vesile olacağını ifade etti.