Haberler Yaşam Haberleri ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ temalı kostüm defilesi
Giriş Tarihi: 18.10.2023

‘Atatürk ve Cumhuriyet’ temalı kostüm defilesi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
‘Atatürk ve Cumhuriyet’ temalı kostüm defilesi
Adana'da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan "Atatürk ve Cumhuriyet" temalı kostümler düzenlenen defileyle tanıtıldı. Tepebağ İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğe Vali Yavuz Selim Köşger ile kent protokolü katıldı.



Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nce hazırlanan "Atatürk ve Cumhuriyet" temalı kostümle büyük beğeni topladı. Defilenin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü çoksesli korusu tarafından 100. Yıl Marşı seslendirildi. Program Adana Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Cumhuriyet Sokağı" temalı oratoryo ile son buldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

İsrail Gazze'deki hastane katliamını kabul etti! Skandal "Terörist üssü vurduk" açıklaması
Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'nun tezkere provokasyonuna sert tepki: Söz konusu değil
İngiliz Sky News'ten skandal yayın! İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını aklamaya çalıştılar
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İsrailli bakandan 'Hastane Katliamı' sonrası alçak paylaşım: Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcıdır!
Scholz'dan Gazze'deki hastane saldırısı sonrası açıklama: İsrail'in kendilerini savunma hakları var
Hükümet dev projelerinde hız kesmiyor: 5 il için müjde! Türkiye ulaşımda devrim yaratacak
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de hastane saldırısına tepki
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Atatürk ve Cumhuriyet’ temalı kostüm defilesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA