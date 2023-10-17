‘Atatürk ve Cumhuriyet’ temalı kostüm defilesi

Adana'da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan "Atatürk ve Cumhuriyet" temalı kostümler düzenlenen defileyle tanıtıldı. Tepebağ İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğe Vali Yavuz Selim Köşger ile kent protokolü katıldı.Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nce hazırlanan "Atatürk ve Cumhuriyet" temalı kostümle büyük beğeni topladı. Defilenin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü çoksesli korusu tarafından 100. Yıl Marşı seslendirildi. Program Adana Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Cumhuriyet Sokağı" temalı oratoryo ile son buldu.