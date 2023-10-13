Haberler Yaşam Haberleri Atatürk'e hakaret eden liseliye 1 yıl 8 ay hapis cezası ve tahliye
Giriş Tarihi: 13.10.2023 14:42

Atatürk'e hakaret eden liseliye 1 yıl 8 ay hapis cezası ve tahliye

İstanbul'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan lise öğrencisi A.E.S. “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Lise öğrencisi A.E.S. kararla birlikte tahliye edildi.

DHA
Atatürk’e hakaret eden liseliye 1 yıl 8 ay hapis cezası ve tahliye

Anadolu 3. Çocuk Mahkemesindeki duruşmaya lise öğrencisi A.E.S., 20 Eylül'den beri tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme, lise öğrencisi A.E.S. hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme sanık hakkında verilen cezada hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasına karar vererek, sanığın tahliyesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede A.E.S. hakkında "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" kapsamında 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. A.E.S.'nin 17 yaşından olmasından dolayı Türk Ceza Kanunu 31. Maddesi gereğince ceza 3'de 1 oranında indirildi. 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'den ABD'ye Barış Pınarı tepkisi! Biden'ın skandal sözlerine Dışişleri'nden sert yanıt
Son dakika: EURO 2024’e bir adım daha yaklaştık! Türkiye Hırvatistan’ı mağlup etti
Sözcü TV ekranlarında büyük skandal! Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak İsrail katliamını savundu: Biz kesip biçmeyelim mi?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Zorlu’nun santraline ne oldu?
Bölgede gerilimi tırmandıracak hamle! Kraliyet Donanması Doğu Akdeniz'e gidiyor
İsrail’in işgal planı ortaya çıktı: 2.3 milyon insan 20 kilometreye mi hapsedilecek?
İsmail üç kişilik görev yaptı
SON DAKİKA | Gazze'ye ilk insani yardım Türkiye'den gidiyor!
TTK ZONGULDAK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 1.500 TTK işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama
ARKADAŞINA GÖNDER
Atatürk'e hakaret eden liseliye 1 yıl 8 ay hapis cezası ve tahliye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA