Giriş Tarihi: 31.10.2021

Atatürk’ten sonra ikinci Türkçe opera talimatı ZEYNEL YAMAN

AKM, Sinan Operası’yla kapılarını açtı. Ünlü mimarın yaşamından kesitlerin anlatıldığı opera, Atatürk’ün İran Şahı için sipariş ettiği operadan sonra, Cumhurbaşkanı talebiyle yapılan ikinci opera oldu