Atatürk’ün Elazığ’a gelişi kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 87. yıl dönümü eski öğretmenevi önünde tören düzenlendi. Törene Elazığ Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurum müdürleri, askeri erkan, gaziler ve öğrenciler katıldı. Törende protokol, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Program, Vali Bayraktar'ın şeref defterini imzalamasının ardından sona erdi.

Şeref defterini imzalamasının ardından açıklama yapan Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar, ''Aziz Atatürk, Bugün, 87 yıl önce Elazığ'a teşrifinizin yıl dönümünde, aziz hatıranızı saygıyla yad etmek için burada bulunuyoruz. Şehrimize adım attığınız o gün, Elazığ için bir onur ve kıvanç vesilesidir. Bu aziz şehrin mert, yiğit ve vatansever insanları sizin kararlılığınızı, bağımsızlık idealinizi ve milletimize olan sonsuz sevginizi, daima yürekten hissetmiş, açtığınız yolda cesurca yürümüştür. "Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" diye belirttiğiniz inanç, bugün hâlâ yolumuzu aydınlatmaktadır. Bilin ki, bizler, sizin ideallerinize sahip çıkarak Elazığ'ı daha aydınlık yarınlara taşıyacak; birlik ve beraberlik içinde ülkemizin güçlü yarınlarına katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta Zat-i Aliniz olmak üzere bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun'' ifadelerini kullandı.