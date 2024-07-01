Atatürk’ün Erzincan’a gelişinin 105. Yılı kutlandı

Törene, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Bir öğrencinin şiir okumasının ardından günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 105. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamak üzere bir araya geldik. Bundan tam 105 yıl önce, 1 Temmuz 1919'da, Milli Mücadele'nin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehrimize teşrif etmiştir. Bu anlamlı ziyaret, hem şehrimiz hem de ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Amasya Genelgesini yayımladıktan sonra Erzurum kongresine katılmak için yola çıktığında 1 Temmuz 1919'da Erzincan'ımızı şereflendirmiş şehrimizde 1 gece konaklayıp bu esnada hemşehrilerimize vakit ayırarak bu kadim şehre verdiği değeri göstermiştir.

Atatürk'ün Erzincan'a gelişi, Milli Mücadele'nin en çetin günlerinde halkımıza moral ve güç vermiş, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin önemli bir parçası olmuştur. Erzincan halkı, o günlerde gösterdiği azim ve kararlılıkla, Atatürk'ün izinden gitmiş, Cumhuriyetimizin temellerinin atılmasında büyük bir rol oynamıştır. Atatürk Erzincan ziyareti esnasında kendisini karşılayan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinden İstiklal Madalyası sahibi Hacı Fevzi Efendi'yi Erzurum ve Sivas Kongrelerinde yanı başından ayırmamıştır. Bu kutlu davada Erzincan'ın ve Erzincanlıların desteği Milli Mücadeleye güç katmış, ümit vermiştir. Vatanperverliğin, kardeşliğin şehri Erzincan, geçmişte olduğu gibi aynı milli ruh ve aynı inanç ile milli bir müdafaa gerektiğinde hazır olduğuna inancımız tamdır. Atatürk'ün bize miras bıraktığı Cumhuriyet değerlerini korumak ve yüceltmek, hepimizin en önemli görevidir. O'nun, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözü, bizler için yol gösterici olmuştur. Bu nedenle, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam etmeliyiz.

Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini ve O'nun ideallerini yaşatmak, gelecek nesillere en büyük mirasımız olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'ımıza gelişinin 105. yıl dönümünü o günkü ruhla, heyecanla yaşıyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadelemizden bugüne kadar Vatan ve Millet uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 105. yıl dönümü kutlu olsun. Ne Mutlu Türk'üm Diyene!' Dedi.

Düzenlenen tören yapılan konuşmanın ardından protokolün Gaziler ile toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.