Athena Tapınağı restore ediliyor

Antalya'daki Side Antik Kenti'nde 2 yıl önce kalıntıların gece kulübü girişi olarak kullanılması nedeniyle koruma ve onarım çalışması başlatılan Athena Tapınağı'ndaki restorasyonda sona yaklaşıldı. Temel yapısı ortaya çıkarılıp 4 sütunu yerine konulan tapınak, ilk günkü görünümüne benzer hâliyle açılacak. Athena Tapınağı'nda numaralandırılan sütun ve kaide parçaları toplanıp iç bölgesine getirildi. Orijinal kaideler yerine koyuldu. Eksik kaidelerin yerine dönemin yapısına uygun kaideler hazırlandı.