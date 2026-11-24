ANTİK ROMA'NIN 2 BİN YILLIK YAPILARINDAN İLHAM ALDILAR

Araştırmacıların geçmişe yönelmesinin oldukça ilginç bir nedeni var. Antik Roma döneminde inşa edilen bazı liman ve kıyı yapıları, yaklaşık 2 bin yıldır deniz suyuyla temas etmelerine rağmen günümüze kadar ulaşmayı başardı.

Amaç, Roma betonunun uzun ömürlü yapısından ilham alarak atık cam kullanılan yeni bir karışım elde etmek. Ancak geliştirilen betonun gerçekten 2 bin yıl dayanacağı henüz kanıtlanmış değil.