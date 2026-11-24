Deniz kenarındaki beton yapılar, yıllar boyunca dalgaların ve tuzlu suyun etkisiyle yıpranabiliyor. ABD'deki Alfred Üniversitesi araştırmacıları ise bu soruna çözüm bulmak için betonun alışılmış karışımını değiştirdi. New York açıklarında iki yıl boyunca incelenmesi planlanan özel blokların, hem deniz suyuna karşı dayanıklılığı hem de çevredeki deniz canlılarıyla etkileşimi araştırılacak.
ABD'deki Alfred Üniversitesi araştırmacıları, geri dönüştürülmüş cam parçacıklarını özel bir beton karışımına ekleyerek yeni bir yapı malzemesi geliştirdi. New York'taki Long Island Sound bölgesinde deniz koşullarında denenmesi planlanan bu malzemenin, geleneksel betona göre daha uzun süre dayanıp dayanamayacağı araştırılıyor.
Araştırmanın en dikkat çekici kısmı, normalde geri dönüşüm sürecine giren camların bambaşka bir amaçla kullanılması. Cam atıkları çok ince parçacıklar haline getirilerek beton üretiminde kullanılan bazı geleneksel mineral malzemelerin yerine değerlendiriliyor.
Böylece hem atık camlara yeni bir kullanım alanı oluşturulması hem de beton üretiminde ihtiyaç duyulan bazı hammaddelerin azaltılması hedefleniyor.
Alfred Üniversitesi tarafından geliştirilen özel beton karışımı, büyük test bloklarına dönüştürüldü. Araştırma kapsamında bu blokların Long Island Sound'un tuzlu sularında iki yıl boyunca incelenmesi planlandı.
Deniz ortamında bekletilen betonun zamanla nasıl değiştiği, yüzeyinde ne tür etkiler oluştuğu ve yapısal bütünlüğünü ne ölçüde koruduğu değerlendirilecek.
Araştırmacıların geçmişe yönelmesinin oldukça ilginç bir nedeni var. Antik Roma döneminde inşa edilen bazı liman ve kıyı yapıları, yaklaşık 2 bin yıldır deniz suyuyla temas etmelerine rağmen günümüze kadar ulaşmayı başardı.
Amaç, Roma betonunun uzun ömürlü yapısından ilham alarak atık cam kullanılan yeni bir karışım elde etmek. Ancak geliştirilen betonun gerçekten 2 bin yıl dayanacağı henüz kanıtlanmış değil.
Deniz kıyısındaki beton yapılar yalnızca dalgalara değil, tuzlu suyun uzun süreli etkilerine de maruz kalıyor. Özellikle deniz duvarları ve liman yapıları, yıllar içinde aşınma ve dayanıklılık kaybı nedeniyle bakım veya onarım gerektirebiliyor.
Bu nedenle araştırmacılar, geliştirdikleri betonun deniz suyuyla temas ettiğinde geleneksel malzemelerden daha iyi sonuç verip vermeyeceğini görmek istiyor.
Denizin içine yerleştirilen blokların yalnızca dayanıklılığı araştırılmıyor. Projenin bir başka hedefi de bu yüzeylerin deniz canlılarıyla nasıl etkileşime girdiğini anlamak. Araştırma ekibi, özel tasarlanan beton blokların deniz yaşamının gelişmesini destekleyip desteklemediğini de değerlendirmeyi planlıyor.
Böylece yeni malzemenin yalnızca yapıların kullanım ömrüne değil, çevresindeki deniz ekosistemine etkisi de incelenmiş olacak.
Geliştirilen betonun deniz testlerinden olumlu sonuçlar alınması halinde kıyı koruma yapılarında kullanılması gündeme gelebilir. Özellikle dalgakıranlar, deniz duvarları ve liman çevresindeki yapılarda daha dayanıklı malzemelere ihtiyaç duyuluyor.
Böylece bugün geri dönüşüm kutularına atılan camlar, gelecekte kıyıları koruyan yapıların bir parçasına dönüşebilir.