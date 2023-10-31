Atılan taşla motosikletten düşmüştü: 17 yaşındaki Yunus Tanko kurtarılamadı

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yunus Tanko, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tanko, dün, hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.