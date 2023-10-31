Atılan taşla motosikletten düşmüştü: 17 yaşındaki Yunus Tanko kurtarılamadı

Feci kaza, önceki gün öğle saatlerinde, Dilovası ilçesi Turgut Özal Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Caddede motosikletiyle hızla giden Yunus Tanko'ya, iddiaya göre kimliği tespit edilemeyen kişi taş attı. Taştan korunmak isterken direksiyon kontrolünü kaybeden Tanko, motosikletten düştü.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yunus Tanko, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tanko, dün, hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.