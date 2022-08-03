Atla Gel Şaban filmi nerede çekildi, hangi hipodromda? Atla Gel Şaban oyuncuları, konusu ve atın ismi nedir?

ATLA GEL ŞABAN KONUSU

Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Niyazi ailesiyle kıt kanaat geçinir üstelik borçlarından dolayı köşe bucak mahalle esnafından kaçmaktadır. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar.

At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz. Niyazi her gün minübüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz. At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım'a haber verir. Kazım Niyazi'yi kendi evinde alıkoyar ve kupon yaptırır fakat kuponlar bir türlü tutmaz.

Niyazi'nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister. Sonunda Niyazi gerçek bir minibüs ve minibüste çalan "Şiki Baba" şarkısını bulmalarını ister onlar da temin edilmiştir.

Niyazi de at yarışını nihayet tutturmaya başlar. Kazım artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi'nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım'a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.