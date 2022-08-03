Haberler Yaşam Haberleri Atla Gel Şaban filmi nerede çekildi, hangi hipodromda? Atla Gel Şaban oyuncuları, konusu ve atın ismi nedir?
Giriş Tarihi: 3.8.2022 15:16

Atla Gel Şaban filmi nerede çekildi, hangi hipodromda? Atla Gel Şaban oyuncuları, konusu ve atın ismi nedir?

Show TV ekranlarında Kemal Sunal’ın en sevilen filmlerinden Atla Gel Şaban izleyicilerle buluşacak. Yeşilçam’ın efsane filmleri arasında kabul edilen Atla Gel Şaban oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Özellikle Atla Gel Şaban atın ismi sıklıkla aratılmakta. Batıl inançları esprili bir şekilde ele alan Atla Gel Şaban nerede çekildi sorusu en çok sorulan soruların başında geliyor. Peki, Atla Gel Şaban oyuncuları kimler? İşte Atle Gel Şaban filminin çekildiği hipodrom!

Atla Gel Şaban filmi nerede çekildi, hangi hipodromda? Atla Gel Şaban oyuncuları, konusu ve atın ismi nedir?

Atla Gel Şaban nerede çekildi sorusu bu akşam sıklıkla yanıt arayacak. 3 Ağustos 2022 tarihinde Show TV'de Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Atla Gel Şaban yayınlanacak. Film ekralara gelirken Atla Gel Şaban oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki, Atla Gel Şaban nerede çekildi? Atla Gel Şaban oyuncuları ve konusu ne? İşte detaylar

ATLA GEL ŞABAN KONUSU

Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Niyazi ailesiyle kıt kanaat geçinir üstelik borçlarından dolayı köşe bucak mahalle esnafından kaçmaktadır. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar.

At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz. Niyazi her gün minübüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz. At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım'a haber verir. Kazım Niyazi'yi kendi evinde alıkoyar ve kupon yaptırır fakat kuponlar bir türlü tutmaz.

Niyazi'nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister. Sonunda Niyazi gerçek bir minibüs ve minibüste çalan "Şiki Baba" şarkısını bulmalarını ister onlar da temin edilmiştir.

Niyazi de at yarışını nihayet tutturmaya başlar. Kazım artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi'nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım'a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.

ATLA GEL ŞABAN ATIN İSMİ NE?

Atla Gel Şaban filmindeki meşhur atların ismi Ayşe ve Fazlı'dır

ATLA GEL ŞABAN OYUNCULARI

Atla Gel Şaban, yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1984 yapımı bir Türk filmidir. Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin başrollerini paylaştığı Atla Gel Şaban'ın kadrosunda Yaşar Güner, Nizam Ergüden, Metin Çekmez, Reha Yurdakul, Turgut Özatay Ahmet Turgutlu, Mecdet Kökeş ve Renan Fosforoğlu yer alıyor.

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Atla Gel Şaban'ın çekimleri İstanbul'da yapıldı. Filmin bazı sahneleri Bakırköy'deki Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşti.

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Atla Gel Şaban filmi nerede çekildi, hangi hipodromda? Atla Gel Şaban oyuncuları, konusu ve atın ismi nedir?
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