Atlas Çağlayan sokak ortasında katledilmişti: SABAH acılı anneyi ziyaret etti! “Çok merhametli bir çocuktu”

İnsanların hayatını kurtarabilmek için sağlıkçı olmak isterdi. Hatta acil tıp teknisyeni olmayı düşünüyordu. Çok merhametli bir çocuktu. O ambulansa hayat kurtarmak için değil hayat mücadelesi vererek bindi. Ama kurtaramadılar yavrumu. Yarım saat bile yaşayamadı." Diye konuştu.