Atlas Kumaş Nedir, Özellikleri ve Çeşitleri Nelerdir? Atlas Kumaş Esnek Midir, Fiyatları Ne Kadar?

Atlas kumaşı diğer kumaşlardan ayırt eden en önemli özelliği dikkat çekici parlaklığıdır. Saten kumaş olarak da tanımlanan atlas kumaş ile birbirinden özel parçalar dikilebilir. Yumuşak dokunuşu ve kaygan hissi ile kendinizi bu kıyafetlerin için de çok rahat ve şık hissedebilirsiniz. Dünyada oldukça önemli kumaş modellerinden biri olan atlas kumaş ile eskilerden günümüze dek birbirinden güzel ve şık tasarımlar elde edilmiştir. Peki, atlas kumaş tam olarak nedir, özellikleri nelerdir? Atlas kumaş nasıldır, esnek midir? İşte bu gibi tüm sorularınızın yanıtları ile sizlerleyiz…

ATLAS KUMAŞ NEDİR?

Atlas kumaş ince iplikten dokunan düz rengi ile öne çıkan sert ve parlak bir kumaş türüdür. Bu kumaşın dokunuşu kıymetini belirlemede yol göstericidir. Ayrıca atlas kumaş yumuşak tuşeli ve teri çeken kumaşlar arasında yer alır. Sade ve şık bir görünümün yanı sıra iddialı ve gösterişli kıyafet seçimi için de oldukça idealdir.

ATLAS KUMAŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Atlas kumaş birbirinden farklı özelliklerinin yanı sıra nitelikleri ile de ipek kumaş sevenlerin bir numaralı gözdesidir. İşte atlas kumaşın özellikleri:

İpekli bir kumaş çeşididir.

Göz alıcı parlak bir görünüme sahiptir.

Üretimi sırasında düz renklere yer verilir.

Sert yapısı ancak yumuşak dokunuşa sahiptir.

Kaliteli ve lüks bir kumaştır.

ATLAS KUMAŞ ESNEK MİDİR?

Atlas kumaş oldukça dayanıklı ve sağlam bir yapıdadır. Kolay kırışmaz ve ütülemesi de kolaydır. Bu kumaş çeşidi ile en çok elbise, gömlek, iç çamaşırı imalatı yapılır. Ancak Saten kıyafet dikimi usta eller tarafından yapılmalıdır çünkü hataları net olarak gösterir ve pürüz kabul etmez. Bunların yanı sıra atlas kumaş esner mi? sorusuna cevap olarak sunu verebiliriz, atlas kumaş hafif esnek bir yapıdadır, bu kumaşı yıkarken esnekliğini kaybetmemesi için uygun bir temizleme işlemi kullanılmalıdır.