Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği bünyesinde görev yapan ekipler, asayişin sağlanmasının yanı sıra turistik ve kültürel alanlarda da hizmet veriyor. Atlı polisler, halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve parklarda, mitinglerde, spor müsabakalarında ve toplumsal olaylarda görev alıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor. Eğitimlerde atlar, patlama, duman ve ateş gibi görsel ve işitsel uyaranlara alıştırılıyor. Bu aşamaları başarıyla tamamlayan atlar, toplumsal olaylara müdahale ve devriye görevlerinde kullanılıyor. Toplumla iç içe görev yaptıkları için özel olarak eğitilen atlar, "selam verme" gibi komutları da yerine getiriyor. Başkentte okul çevrelerinde de görev alan atlı polisler, "Atlı Polis Özel Anı Kartı" dağıtarak, hayvan sevgisini çocuklara aşılamayı hedefliyor.

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