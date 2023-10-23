ATO’dan Cumhuriyet’in 100’üncü yılında indirim çağrısı

Yüksek enflasyonun kimseye faydası olmadığını dile getiren Bayram, "Enflasyondan vatandaşımız etkileniyor doğru ama işletmelerimiz daha çok etkileniyor. Sattığı ürünü aynı fiyattan geri rafa koyamıyor. Bu da tüccarımızı zor duruma düşürmektedir. Dolayısıyla üreticiden tedarik zincirlerindeki tüm halkalara, perakendecilerden tüketicilere kadar her kesimin elinden gelen azami desteği vermesi ile enflasyonla mücadeleyle başarı sağlarız. Biz de ATO olarak bu çerçevede Üyelerimizi imkânları ölçüsünde bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz. Özellikle kampanyaya katılım sağlayan firmalarımızın indirim oranını ve firma bilgisini odamızın yaziisleri@adanato.org.tr adresine göndermelerini rica ediyorum. İndirim kampanyasına katılan firmalarımızı kamuoyuna duyurmamız için bizi bilgilendirmeleri önemlidir" diye konuştu.