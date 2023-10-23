Haberler Yaşam Haberleri ATO’dan Cumhuriyet'in 100’üncü yılında indirim çağrısı
Giriş Tarihi: 23.10.2023 12:02 Son Güncelleme: 23.10.2023 12:18

ATO’dan Cumhuriyet'in 100’üncü yılında indirim çağrısı

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, ATO'nun 35 bin civarındaki üyelerine seslenerek, Cumhuriyet'in 100’üncü yılında tüm üyelerini büyük indirim kampanyasına destek vermeye çağırdı. Başkan Yücel Bayram, “İşletmelerimizi, yapacakları indirimlerle enflasyonla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum. 35 bin üyeli dev ailemizi enflasyonla mücadelede yanımızda görmekten mutluluk duyacağız. Adana tüccarı pandemide olsun, deprem anında olsun her zaman fedakârlık yaparak hep öncü olmuştur, bu kampanyada da öncü şehir olacağına inancım tamdır. Bu kampanyada da verilen mücadelenin ancak topyekûn bir hareketle, üretim bandının en başından en sonuna kadar yapıldığında başarıya ulaşabileceğini vurgulamak istiyorum" dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ATO’dan Cumhuriyet’in 100’üncü yılında indirim çağrısı

Yüksek enflasyonun kimseye faydası olmadığını dile getiren Bayram, "Enflasyondan vatandaşımız etkileniyor doğru ama işletmelerimiz daha çok etkileniyor. Sattığı ürünü aynı fiyattan geri rafa koyamıyor. Bu da tüccarımızı zor duruma düşürmektedir. Dolayısıyla üreticiden tedarik zincirlerindeki tüm halkalara, perakendecilerden tüketicilere kadar her kesimin elinden gelen azami desteği vermesi ile enflasyonla mücadeleyle başarı sağlarız. Biz de ATO olarak bu çerçevede Üyelerimizi imkânları ölçüsünde bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz. Özellikle kampanyaya katılım sağlayan firmalarımızın indirim oranını ve firma bilgisini odamızın yaziisleri@adanato.org.tr adresine göndermelerini rica ediyorum. İndirim kampanyasına katılan firmalarımızı kamuoyuna duyurmamız için bizi bilgilendirmeleri önemlidir" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

İsrail ordusundan Netanyahu tepkisi: Utanç verici!
SON DAKİKA: AFAD deprem açıklaması! 7 il etkilenecek
İP’li Vekil Çömez’den ırkçı paylaşım! Gazze için gönüllü olan doktorları böyle hedef aldı
İsmail Kartal'dan o oyuncuya flaş eleştiri: "Takıma geç katıldı, kamp geçirmedi"
‘Prenses gibi büyüdüm’
Volkan Demirel'den flaş sözler: "Hatalı olan bendim"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Bütün emeklileri ilgilendiriyor! 25,26,27,28,29 Ekim'de ödemeler alınacak!
Erdek'te 10 bin lüfer balığı ağlara takıldı
Hasta Avrupa
ARKADAŞINA GÖNDER
ATO’dan Cumhuriyet'in 100’üncü yılında indirim çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA