ATV Altı Üstü İstanbul 16. bölüm full izle! Son bölüm yayınlandı



Emir'in ölüm haberi mahalleye bomba gibi düşer. Zehra, Bayram, Nihal, gençler hepsi yıkılır. Galip ise perişandır. O da oğlunu toprağa vermiştir.

Hayat herkes için durmuştur... Ama Hasan acısını bir kenara bırakır ve intikam yemini eder. Sado ve Mert de ona destek olacaktır ancak Alina ve Duru onları engellemeye çalışır.