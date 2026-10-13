ATV Altı Üstü İstanbul 16. bölüm full izle! Son bölüm yayınlandı

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Altı Üstü İstanbul, 16. bölümüyle dizi takipçilerinin gündeminde yer aldı. 12 Ekim 2026 Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümü kaçıran veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Altı Üstü İstanbul 16. bölüm izle aramalarına yöneldi.
12 Ekim 2026 tarihli dizinin yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Emir'in ölüm haberi mahalleye bomba gibi düşer. Zehra, Bayram, Nihal, gençler hepsi yıkılır. Galip ise perişandır. O da oğlunu toprağa vermiştir.
Hayat herkes için durmuştur... Ama Hasan acısını bir kenara bırakır ve intikam yemini eder. Sado ve Mert de ona destek olacaktır ancak Alina ve Duru onları engellemeye çalışır.
Zehra'nın birbirine zıt tepkileri herkesi korkuturken Nihal, yaşananlardan Naz ve Fahriye'yi sorumlu tutar. Naz ise acısını yüreğine gömerek yıllarca annesinden ayrı kalmasının hesabını Fahriye'ye sorar.
Soner'i devre dışı bırakan Hikmet, iki torununu da evine getirerek ailenin kontrolünü ele geçirir. Ancak ona yakın görünen Melek'in başka bir planı vardır.