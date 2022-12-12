Atv ekranlarında heyecan fırtınası

Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan fırtınası yaşandı. Geçtiğimiz hafta 400 bin liralık soruyu açtırıp doğru yanıtlayan yarışmacı Batu Alıcı bu hafta 1 milyon liralık final sorusu için yarıştı. Alıcı, final sorusunu bilemediği için yarışmadan çekilerek 400 bin liralık ödülün sahibi oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'e 20 yaşındaki Batu Alıcı isimli yarışmacı damga vurdu. Alıcı yarışma boyunca başarılı bir performans sergiledi. Başarılı performansıyla 400 bin liralık soruyu da doğru yanıtlayan Batu Alıcı 1 milyon lira ödüllü final sorusuna ulaştı. İzleyiciler tarafından merakla beklenen yeni bölüm dün gece ekranlara geldi. Batu, 1 milyonluk soru esnasında çekilme kararı aldı ve 400 bin lira kazandı."İşte 1 milyon liralık o soru: Hangisi Dede Korkut hikayelerindeki karakterlerden biri değildir?"Bala Hatun,Banu Çiçek,Bamsı Beyrek,Bayındır Han. Doğru cevap olan "Bala Hatun" şıkkını bilemeyen Alıcı yarışmadan çekildi. Alıcı 400 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Kim Milyoner Olmak ister'de finale kalmayı başaran Batu Alıcı aslen Bursalı. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik, Elektrorik Mühendisliği bölümü öğrencisi olan Alıcı'nın babası makine, annesi ise tekstil mühendisi. Alıcı, 2020'de girdiği üniversite sınavıda da 404'üncü olmuştu. Kayak sporuyla uğrayan Alıcı, okulun kayak takımında da yer alıyor, ayrıca basketbol ve tenis oynamayı da seviyor.