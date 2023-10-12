Gaziantep Şehitkamil ilçesinin 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana gelen kazada Kerim G. (14) ve Hüseyin A.'nın (14) üzerinde bulunduğu ATV yolda seyir halindeyken kavşakta tali yoldan önlerine çıkan otomobille çarpıştıktan sonra savrularak devrildi.

Gaziantep'te ATV kazası 2 can aldı

Kazada ağır yaralanan çocuklar kaldırıldıkları Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde 2 ATV seyir halinde iken kavşak giren bir otomobilin kavşağın tam kesişme noktasında Kerim G. ile Hüseyin A.'nın üzerinde bulunduğu ATV'yle çarpışması yer aldı.

Hayatlarını kaybeden çocukların cansız bedenleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.