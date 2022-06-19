Çekimlerinin İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam ettiği Gül Masalı dizisi ilk bölüm ile ATV ekranlarında olacak. Pazar akşamı izlenecek olan filmde Gülper Özdemir, Sarp Can Köroğlu, Arif Pişkin, Suat Sungur gibi isimler oyuncu kadrosunda yer alıyor. Peki; ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı konusu nedir? Gül Masalı dizisi oyuncuları kimler?
İstanbul'da yaşayan genç mühendis Gonca, projesinin çalındığı ve işten atıldığı gün, geçmişten bugüne uzanan sürpriz bir haber alır. Beş yaşındayken kaybettiği annesinden kalan gizemli bir mirastır bu…
Gonca'nın, mirasa sahip olması için Isparta'ya gitmesi ve Fatma Ana'nın şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir.
Ne var ki Gonca'nın babası Tahir, bu yolculuğa şiddetle karşı çıkar. Tahir'in saklamaya çalıştığı, kızının öğrenmesini istemediği gerçekler vardır.
Aklındaki ve gönlündeki tüm soruların cevabını bulmak için Isparta'ya giden genç kadının hayatı, şehrin önemli ailelerinden Atabeyler'in oğlu Toprak Atabey'le karşılaşınca, beklenmedik şekilde yön değiştirir.
Çünkü her aşk, mevsimini bekler kalbe düşmek için.
GÜL MASALI DİZİSİ KONUSU
Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.
GÜL MASALI DİZİSİ OYUNCULARI
Gül Masalı dizisi oyuncuları arasında Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi isimler yer alıyor.