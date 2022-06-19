ATV’nin yeni dizisi Gül Masalı konusu nedir? Gül Masalı dizisi oyuncuları kimler?

Ne var ki Gonca'nın babası Tahir, bu yolculuğa şiddetle karşı çıkar. Tahir'in saklamaya çalıştığı, kızının öğrenmesini istemediği gerçekler vardır.

Aklındaki ve gönlündeki tüm soruların cevabını bulmak için Isparta'ya giden genç kadının hayatı, şehrin önemli ailelerinden Atabeyler'in oğlu Toprak Atabey'le karşılaşınca, beklenmedik şekilde yön değiştirir.

Çünkü her aşk, mevsimini bekler kalbe düşmek için.