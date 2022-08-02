AUZEF başvuru tarihleri 2022: AUZEF başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF başvuru tarihleri, sınava girecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan üniversitelerde hâlen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar başvuru yapabiliyor. Peki AUZEF başvuru tarihleri 2022 ne zaman? AUZEF başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
1 Ağustos- 16 Eylül 2022 tarihleri arasında basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturduktan sonra program tercihinizi yapıp başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 22 Ağustos – 17 Ekim arasında gerçekleştirilecek. İstanbul Üniversitesi 2. üniversite kayıtları için başvurular ilgili tarihler arasında basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturduktan sonra program tercihi yapıp başvuru işlemini tamamlanacaktır.
ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan üniversitelerde hâlen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,
Önlisans öğrencileri/mezunları önlisans programlarına başvurabilir
Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına başvurabilir
Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kayıtlı/mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,
Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan (YÖK) denklik belgesi alanlar,