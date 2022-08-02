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Giriş Tarihi: 2.8.2022 16:34

AUZEF başvuru tarihleri 2022: AUZEF başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrencileri yakından ilgilendiren AUZEF başvuru tarihleri belli oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), resmi internet sitesi üzerinden ikinci üniversite başvuru işlemleri basvuru.istanbul.edu.tr adresinden yapılıyor. İşte AUZEF başvuru tarihleri ve başvuru işlemleri 2022

AUZEF başvuru tarihleri 2022: AUZEF başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF başvuru tarihleri, sınava girecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan üniversitelerde hâlen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar başvuru yapabiliyor. Peki AUZEF başvuru tarihleri 2022 ne zaman? AUZEF başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF KAYIT TARİHLERİ

1 Ağustos- 16 Eylül 2022 tarihleri arasında basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturduktan sonra program tercihinizi yapıp başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.

AUZEF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 22 Ağustos – 17 Ekim arasında gerçekleştirilecek. İstanbul Üniversitesi 2. üniversite kayıtları için başvurular ilgili tarihler arasında basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturduktan sonra program tercihi yapıp başvuru işlemini tamamlanacaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan üniversitelerde hâlen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,

Önlisans öğrencileri/mezunları önlisans programlarına başvurabilir

Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına başvurabilir

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kayıtlı/mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,

Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan (YÖK) denklik belgesi alanlar,

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AUZEF başvuru tarihleri 2022: AUZEF başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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