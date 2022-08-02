AUZEF başvuru tarihleri 2022: AUZEF başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF başvuru tarihleri, sınava girecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan üniversitelerde hâlen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar başvuru yapabiliyor. Peki AUZEF başvuru tarihleri 2022 ne zaman? AUZEF başvurusu nasıl ve nereden yapılır?