İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim fakültesi öğrencileri geçer not almak için girecekleri telafi sınavının ne zaman yapıldığını merak ediyor. AUZEF akademik takvim araştırmaları bu yönde arttı. 4 - 5 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan final sınavlarından yeterli puanı alamayan öğrenciler bütünleme sınavına girebilecek. Buna göre; AUZEF bütünleme sınavları ne zaman, bugün saat kaçta? 3 Temmuz 2022 AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi alma ekranı
Üniversitenin sınav takvimine göre AUZEF bütünleme sınavları 02 - 03 Temmuz 2022'da yapılacak. Mezuniyet üç ders sınavları ise 24 Temmuz 2022'de gerçekleşecek.
4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavı sonuçları 9 Haziran Perşembe günü açıklandı.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin beklediği haber geldi ve AUZEF sınav sonuçları açıklandı. 2022 AUZEF final sınav sonuçları 'http://esinav.istanbul.edu.tr' sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile görüntülenebilecek.