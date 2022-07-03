İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim fakültesi öğrencileri geçer not almak için girecekleri telafi sınavının ne zaman yapıldığını merak ediyor. AUZEF akademik takvim araştırmaları bu yönde arttı. 4 - 5 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan final sınavlarından yeterli puanı alamayan öğrenciler bütünleme sınavına girebilecek. Buna göre; AUZEF bütünleme sınavları ne zaman, bugün saat kaçta? 3 Temmuz 2022 AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi alma ekranı