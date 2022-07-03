Haberler Yaşam Haberleri AUZEF bütünleme sınavları ne zaman, bugün saat kaçta? 3 Temmuz 2022 AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi alma ekranı
Giriş Tarihi: 3.7.2022 06:25

AUZEF bütünleme sınavları ne zaman, bugün saat kaçta? 3 Temmuz 2022 AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi alma ekranı

AUZEF bütünleme sınavları ne zaman, bugün saat kaçta? 3 Temmuz 2022 AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi alma ekranı

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından AUZEF bütünleme sınavı tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Derslerini telafi etmek isteyenler sınavlara katılım göstermeden önce "2022 AUZEF bütünleme sınavları ne zaman bugün saat kaçta başlıyor/bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor. Derslerini telafi etmek isteyen öğrencilerin beklediği AUZEF bütünleme sınavı tarihleri ise sınav takviminde duyuruldu. İşte, AKSİS 2022 AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi alma ekranı ve tüm bilgiler…

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim fakültesi öğrencileri geçer not almak için girecekleri telafi sınavının ne zaman yapıldığını merak ediyor. AUZEF akademik takvim araştırmaları bu yönde arttı. 4 - 5 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan final sınavlarından yeterli puanı alamayan öğrenciler bütünleme sınavına girebilecek. Buna göre; AUZEF bütünleme sınavları ne zaman, bugün saat kaçta? 3 Temmuz 2022 AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi alma ekranı

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

Üniversitenin sınav takvimine göre AUZEF bütünleme sınavları 02 - 03 Temmuz 2022'da yapılacak. Mezuniyet üç ders sınavları ise 24 Temmuz 2022'de gerçekleşecek.

AUZEF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavı sonuçları 9 Haziran Perşembe günü açıklandı.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin beklediği haber geldi ve AUZEF sınav sonuçları açıklandı. 2022 AUZEF final sınav sonuçları 'http://esinav.istanbul.edu.tr' sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile görüntülenebilecek.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.

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AUZEF bütünleme sınavları ne zaman, bugün saat kaçta? 3 Temmuz 2022 AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi alma ekranı
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