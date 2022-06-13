AUZEF harf notları açıklandı! AUZEF harf notları nasıl ve nereden öğrenilir, bütünleme sınavı ne zaman?

AUZEF harf notları sorgulama nasıl yapılır, nasıl öğrenilir ve bütünleme sınavı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağı gösterirken DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin bilgisini veriyor. Peki AUZEF harf notları sorgulama nasıl yapılır? AUZEF harf notları nasıl ve nereden öğrenilir, bütünleme sınavı ne zaman?
Auzef harf notu sorgulamaları son günlerde öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. AUZEF harf notlarınızı https://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak öğrenilebilirsiniz.
Bahar dönemi final sınavları 5 Haziran'da yapıldı ve sonuçlar da 9 Haziran'da duyuruldu. Sınavların ardından harf notları için beklenen açıklama geldi. Açıklamada, ''Değerli Öğrencilerimiz, harf notları http://aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yayınlanmıştır. 'Öğrenim Bilgileri' sekmesi altındaki 'Sınav Sonuçları ve Notlar' kısmından harf notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.'' ifadeleri yer aldı.
AUZEF harf notları açıklandı...
Bitirme sınavları değerlendirildikten sonra otomasyon sistemine ilgili derslere ait notlar aktarılır. Not aktarımı tamamlandıktan sonra almış olduğunuz derslere ait harf notları hesaplanmaktadır. Harf notlarınızı https://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak öğrenebilirsiniz.
İstanbul Üniversitesi not sisteminde AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, FD ve FF harf notları kullanılmaktadır. Her harf notuna karşılık gelen bir katsayı vardır. Öğrenciler harf notuna bakarak dersten başarılı olup olmadıklarını öğreniyorlar.
Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veyadoğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.