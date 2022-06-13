AUZEF harf notları açıklandı! AUZEF harf notları nasıl ve nereden öğrenilir, bütünleme sınavı ne zaman?

AUZEF harf notları sorgulama nasıl yapılır, nasıl öğrenilir ve bütünleme sınavı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağı gösterirken DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin bilgisini veriyor. Peki AUZEF harf notları sorgulama nasıl yapılır? AUZEF harf notları nasıl ve nereden öğrenilir, bütünleme sınavı ne zaman?