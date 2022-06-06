4-5 Haziran'da sona eren sınavların ardından AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Uzaktan üniversitede eğitim gören öğrenciler tüm resmi açıklamaları yakından takip ediyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF'in resmi Twitter hesabından sınav sonuçlarının duyurulması bekleniyor. Normal şartlarla 15 gün içinde açıklanan AUZEF sınav sonuçlarını 20 Haziran tarihine kadar açıklanması öngörülüyor. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 4-5 Haziran 2022 AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı?
AUZEF sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi final sınav sonuçlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Normal şartlarla 10 gün içinde açıklanan AUZEF sınav sonuçlarını 20 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor…
4-5 Haziran tarihlerinde uygulanan sınavlarda ter döken binlerce öğrenci finallerden geçmenin hayalini kurarken AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı merak ediyor. AUZEF sonuçları açıklanmadı. Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebileceksiniz.
AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.
AUZEF final sınav sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.