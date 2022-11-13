12-13 Kasım 2022 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen AUZEF sınavları sonrası katılımcılar AUZEF sınav sonuçları için araştırmalara başladı. Güz dönemi ara sınavlarına katılım sağlayanlar "AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Güz dönemi AUZEF sonuçları için tarih belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. AUZEF sonuçlarının geçtiğimiz yıllara bakıldığında 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.