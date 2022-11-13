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Giriş Tarihi: 13.11.2022 15:15

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Güz dönemi AUZEF sonuçları için tarih belli oldu mu?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’de eğitim gören öğrencilerin gündeminde AUZEF sonuçları yer alıyor. Yayımlanan takvim bilgilerine göre; sınavlar üç oturumda gerçekleşti. 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenen sınavın ardından AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Güz dönemi AUZEF sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte bilgiler.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Güz dönemi AUZEF sonuçları için tarih belli oldu mu?

12-13 Kasım 2022 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen AUZEF sınavları sonrası katılımcılar AUZEF sınav sonuçları için araştırmalara başladı. Güz dönemi ara sınavlarına katılım sağlayanlar "AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Güz dönemi AUZEF sonuçları için tarih belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. AUZEF sonuçlarının geçtiğimiz yıllara bakıldığında 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

2022-2023 AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ

Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ilan edilmedi.

Geçmiş yıllar baz alındığında, sınavın sonuçlarının 15 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF sınav sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.

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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Güz dönemi AUZEF sonuçları için tarih belli oldu mu?
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