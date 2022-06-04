Haberler Yaşam Haberleri AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2022 İÜ AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı bekleniyor
Giriş Tarihi: 4.6.2022 11:37 Son Güncelleme: 4.6.2022 11:37

AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2022 İÜ AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı bekleniyor

AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2022 İÜ AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı bekleniyor

4- 5 Haziran’da gerçekleşen AUZEF sınav soruları ve cevapları için geri sayım başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim fakültesi vize sınavları 1 ve 3. oturum saat 09.30’da, 2. oturum saat 14.00’te 4. oturum saat 15.00’te tamamlanıyor. Sınavın ardından gözler AUZEF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılacak olan değerlendirme sonrası sonuçlar internet sitesinden ilan edilecek. İşte AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2022

AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı merakla bekleniyor. AUZEF final sınavının tamamlanmasının ardından gözler cevap anahtarı ve sonuç açıklanma tarihine çevrilecek. Peki AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?

AUZEF SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı henüz yayınlanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

AUZEF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AUZEF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi. 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ara sınav (vize) sonuçları 27 Nisan'da açıklanmıştı. AUZEF sınavı soru ve cevaplarında sınavın tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde ders puanları hesaplanırken; açık öğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürür, uzaktan eğitim programlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Bir öğrencinin değerlendirmeye katılabilmesi için açık öğretim programı öğrencilerinin bitirmeve telafi sınavlarında en az 40, uzaktan öğretim programı öğrencilerinin ise en az 50 alma zorunluluğu vardır.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.a katılım olurken, gözler şimdi de AUZEF sınav sonuçlarına çevrildi.

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AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2022 İÜ AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı bekleniyor
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