AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2022 İÜ AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı bekleniyor

AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı merakla bekleniyor. AUZEF final sınavının tamamlanmasının ardından gözler cevap anahtarı ve sonuç açıklanma tarihine çevrilecek. Peki AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?
AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı henüz yayınlanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
AUZEF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi. 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ara sınav (vize) sonuçları 27 Nisan'da açıklanmıştı. AUZEF sınavı soru ve cevaplarında sınavın tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde ders puanları hesaplanırken; açık öğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürür, uzaktan eğitim programlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz.
Bir öğrencinin değerlendirmeye katılabilmesi için açık öğretim programı öğrencilerinin bitirmeve telafi sınavlarında en az 40, uzaktan öğretim programı öğrencilerinin ise en az 50 alma zorunluluğu vardır.
AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.a katılım olurken, gözler şimdi de AUZEF sınav sonuçlarına çevrildi.