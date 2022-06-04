AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2022 İÜ AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı bekleniyor

AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı merakla bekleniyor. AUZEF final sınavının tamamlanmasının ardından gözler cevap anahtarı ve sonuç açıklanma tarihine çevrilecek. Peki AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?