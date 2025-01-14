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Giriş Tarihi: 14.1.2025 22:00

Ava gitmek için evden çıktı: Araç içerisinde ölü bulundu!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ava gitmek için evden çıkan 69 yaşındaki Cahit Özkan araç içerisinde ölü bulundu.

AA
Ava gitmek için evden çıktı: Araç içerisinde ölü bulundu!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen esrarengiz olayda Çavuşköy Mahallesinde yaşayan Cahit Özkan (69), ava gitmek için sabah erken saatte evinden çıktı.

Gün içinde Özkan'a ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya haber verdi.

İlçe genelinde arama yapan jandarma ekipleri, Çavuşköy ovasında park halindeki aracın içinde Özkan'ın cansız bedenine ulaştı.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Cahit Özkan'ın cenazesi otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine gönderildi.

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Ava gitmek için evden çıktı: Araç içerisinde ölü bulundu!
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