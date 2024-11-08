Avcı, Bakan Uraloğlu ziyaretinde ulaşım yatırımlarını görüştü

Milletvekili Avcı ayrıca Zonguldak-Devrek arası asfalt çalışmaları ile Kozlu'daki balıkçı barınağı düzenlemeleri hakkında talepleri iletti. Milletvekili Avcı'nın açıklaması şöyle: "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Abdulkadir Uraloğlu ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; Kilimli-Filyos arası 2. etap ve 3. etap tünel çalışmalarında ödenek artış talebimizi karşıladığı için kendilerine şehrimiz adına teşekkür ettik. Ayrıca Kozlu Marina'da bulunan Balıkçı Barınağı çevresindeki çalışmalar ve planlamaları, Zonguldak-Devrek arası yapılan BSK'lı asfalt ve kavşak çalışması hızının arttırılması için, yüklenici firmanın talimatlandırılması, Ereğli-Devrek yoluyla ilgili, kalan 3.5 kilometrelik kısmının hız kesmeden tamamlanması hususlarında taleplerimizi ilettik. Zonguldak'ımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan, güvenli, ekonomik, konforlu, hızlı ve çevreye duyarlı hizmetlerin sunulduğu bir ulaşım için, hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bakanımıza nazik kabulleri için teşekkür ediyorum."