Avcılar Belediyesi’nde grev kararı

Sendika, arabulucu görüşmelerinin de sonuç vermemesi üzerine grev kararı alarak, ilgili makamlardan izin istedi. İznin çıkması ardından bugün Ambarlı Mahallesi'ndeki belediye binası önünde 150 kadar işçi toplandı.

Binanın kapısına grev kararı asıldı. Sendika adına yapılan açıklamada, ilçede ev kiralarının ortalama 5 bin TL olduğu, belediyeyi temsil eden şirketin çalışanlara asgari ücret verilmesini dayattığı öne sürüldü.

Grevin başlaması için yasal 6 günlük sürenin bekleneceği ardından iş bırakılacağı belirtildi. Son ana kadar görüşmelerin sürmesi ve uzlaşma sağlanması gerektiğini belirten sendika temsilcileri, aksi halde çok sayıda işçinin desteğini alarak işi bırakacaklarını ifade etti.